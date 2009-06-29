400 دانشجوی کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاه گیلان فارغ التحصیل شدند

رئیس دانشگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این تعداد دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی همچنین با اعلام اینکه در جهان امروز پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار است، عنوان کرد: پژوهش، تولید علم و فناوری از مهمترین عناصر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی کشور به حساب می ‌آید.

رئیس دانشگاه گیلان بیان داشت: پژوهش و فناوری به عنوان یک مسأله حیاتی و نیروی محرکه پیشرفت و توسعه پایدار و رسیدن به رفاه و استقلال واقعی جامعه باید در اولویت قرار گیرد.

حاتم زاده در ادامه به موفقیتهای چشمگیر علمی در چند ساله اخیر در کشور اشاره کرد و یاد آورشد: موفقیت در پژوهشهای هسته ‌ای، سلولهای بنیادی، ترمیم سیستمهای عصبی، طراحی و ساخت موشکها و هواپیماها و ... نتیجه تحقیقات نیروهای متخصص و توانمند کشور است که با سرمایه گذاری پژوهشی حاصل شده است.