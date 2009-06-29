کهگیلویه وبویراحمد کمترین میزان زندانیان زن را در کشور دارد

اسدالله گرجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در حال حاضر ‌١٣٥٠ نفر در زندان‌های این استان زندانی هستند که 35درصد مربوط به نزاع‌های دسته جمعی، ‌١8 درصد مربوط به سرقت، 12درصد مربوط به کلاهبرداری، ‌٩ درصد مربوط به مواد مخدر، 9درصد مربوط به سلب آسایش عمومی و پنج درصد مربوط به اعمال منافی عفت عمومی و 12درصد سایر جرایم هستند.

وی بیان کرد: همچنین ورودی زندانهای کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته نسبت به سال 86، شش درصد کاهش داشت. گرجی زاده عنوان کرد: در سال گذشته دو هزار و 852 مورد مرخصی به زندانیان استان داده شد که 50 درصد از این زندانیان در ایام مرخصی مشکلاتشان را حل کردند و تنها دو درصد از آنان مرتکب جرم شدند. وی تصریح کرد: با توجه به سیاست های سازمان مبنی بر ترویج و گسترش اشتغال و حرفه آموزی و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به زندان، با برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای در رشته های مختلف برای 1710زندانی شغل ایجاد کردیم.

گرجی زاده، انجام خدمات مشاوره‌ای و کمک به حل مشکلات زندانیان، طبقه بندی زندانیان، انتقال زندان‌های فرسوده، انتقال زندان به خارج از شهر و حفظ کرامت انسانی افراد را از دیگر اقدامات این سازمان در سال گذشته عنوان کرد.