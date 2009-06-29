نحوه رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چنانچه داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد پس از دریافت کارت ورود به جلسه مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، دین و زبان خارجه ملاحظه کردند لازم است بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دریافت فرم رفع نقص، نسبت به تکمیل آن اقدام کرده و فرم تکمیل شده را تحویل باجه رفع نقص دهند. بدیهی است این درخواست ها در صورتی مورد رسیدگی و اقدام قرار خواهد گرفت که مورد اصلاحی با مندرجات فرم اطلاعات فردی ثبت نام اینترنتی داوطلب مطابقت داشته باشد.

توزیع کارت کنکور دانشگاه آزاد از روز گذشته آغاز شده و تا سه شنبه ادامه می یابد. داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند روز چهارشنبه می توانند به دریافت کارت خود مبادرت ورزند.

کنکور دانشگاه آزاد اسلامی 11 و 12 تیر ماه برگزار می شود.