طرح سنجش اشعه UV در تهران سال آینده اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد : اشعه UV ، اشعه ای مضر است که می تواند سبب ایجاد سرطان پوست شود و سنجش میزان این اشعه در تمام کشورهای دنیا صورت می گیرد .

وی ادامه داد: طرح سنجش میزان اشعه UV در تهران از جمله طرح هایی است که سال آینده اجرا خواهد شد و در تلاشیم با اجرای این طرح ضمن سنجش میزان این اشعه شرایط اطلاع رسانی به شهروندان در این باره را فراهم سازیم.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: شهروندان باید همانند وضعیت هوا و میزان آلایندگی ها و مضرات آن از وضعیت آلودگی صوتی ومیزان اشعه های مضر نیز مطلع شوند به همین دلیل ضمن تعیین میزان استاندارد اشعه UV میزان این اشعه در روزهای مختلف مشخص خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : هزینه دستگاه ها و تجهیزات سنجش اشعه UV چندان زیاد نیست و می توان به راحتی این طرح را با هزینه های نسبتا اندک اجرا کرد.