اولین همایش دانشجویی حافظ در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، انجمن علمی زبان وادبیات فارسی دانشگاه فردوسی و قطب علمی فردوسی شناسی با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه در نظر دارد در سالروز بزرگداشت حافظ، 20 مهرماه، همایش دانشجویی بزرگداشت حافظ را برگزار کند.

محورهای این همایش شامل نقش حافظ در تحول غزل فارسی، دستور و زبان شناسی در شعر حافظ، شیوه های نقد ادبی (در حوزه شعر و اندیشه ی حافظ)، ادبیات تطبیقی، سبک شناسی (با تکیه بر سبک حافظ)، کتاب شناسی و نسخه شناسی با تکیه بر یافته های جدید، نقد و تحلیل عناصر هنری و زیبایی شناسی شعر حافظ، جایگاه حافظ درکشورهای دیگر و ... است.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا 18 مردا ماه و مهلت ارسال اصل مقاله 20 شهریور ماه است.

تشویق و ترغیب پژوهشگران جوان به گسترش تحقیقات علمی، گفتگو و تبادل نظر شرکت کنندگان در عرصه های پژوهشی شعر حافظ، آشنایی با تحقیقات جدید در گستره حافظ شناسی و توجه به جایگاه حافظ به عنوان یکی از مولفه های مهم ادبیات کلاسیک فارسی از اهداف برگزاری این همایش است.





