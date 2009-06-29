آغاز عملیات اجرایی سد تنگ سرخ/ کلنگ زنی 35 پروژه عمرانی در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا خیراندیش ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه این پروژه ها به مناسبت مبعث پیامبراکرم (ص) اجرایی خواهد شد، افزود: ارزش 35 پروژه مذکور حدود 25 میلیارد تومان بوده که سد تنگ سرخ یکی از مهمترین این پروژه ها به حساب می آید.

وی تاکید کرد: پروژه سد تنگ سرخ پس از پروژه قطارشهری شیراز یکی از مهمترین پروژه های عمرانی این شهر محسوب می شود که تاکنون یک میلیارد تومان هزینه مطالعاتی آن از جانب شهرداری شیراز پرداخت شده و 700 میلیون تومان دیگر نیز تعهد سازمان آب در فاز دوم مطالعات است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز با اشاره به اینکه برای شروع عملیات اجرایی پروژه یک میلیارد تومان به صورت ملی اختصاص یافته، افزود: در حال حاضر 60 متر دهنه کانال در رودخانه خشک شیراز برای عبور سیلاب باز است از این رو با احداث و بهره برداری از سد تنگ سرخ مشکلی برای کنارگذرهای حاشیه رودخانه خشک پیش نخواهد آمد، از طرفی اگر امسال عملیات اجرایی پروژه آغاز شود حدود پنج سال دیگر وضعیت رودخانه خشک سامان خواهد یافت و شاهد یک رودخانه پر آب در میان شهر شیراز خواهیم بود.

خیراندیش با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری تمام دستگاه ها برای اجرای به موقع و مناسب این پروژه مهم عنوان کرد: در این مدت تمام ارگانها به ویژه استانداری فارس باید شهرداری را در اجرای پروژه سد تنگ سرخ یاری دهند تا تاثیرات مثبت بهره برداری از آن هرچه سریعتر عاید این کلانشهر شود.

رودخانه خشک، یک رودخانه فصلی بوده که از ملحق شدن دو رودخانه نهر اعظم و چنارسوخته تشکیل شده و پس از عبور از شهر شیراز به سمت جنوب شرقی حوضه خود متمایل شده و به دریاچه مهارلو می ریزد.

ابن رودخانه به صورت قطری از وسط شهر شیراز می گذرد و گویی شهر را به دو نیم تقسیم کرده است و از آنجایی که اغلب فصول سال خشک بوده با ایجاد سد تنگ سرخ آب در تمام ایام سال در آن جاری خواهد شد.

پل خلیلی و لزوم اجرای فاز دوم آن

در ادامه جلسه خبرنگار مهر در خصوص احداث کنارگذرها و پلها در اطراف رودخانه خشک شیراز پرسید که وی نیز جواب داد: به عنوان نمونه پل خلیلی در دو فاز اجرا می شود ولی اگر فاز دوم آن عملیاتی نشود این پروژه تا حدودی خنثی خواهد بود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز اضافه کرد: البته در فاز کنونی نیز تاحدودی فشار ترافیک منطقه کاسته خواهد شد ولی با اجرای فاز دوم در پی ایجاد مسیری مناسب می توان شاهد روانتر شدن ترافیک این محدوده باشیم.

خیر اندیش در ادامه سخنان خود با اشاره به کلنگ زنی و بهره برداری از 35 پروژه در شهر شیراز نیز بیان کرد: از مجموع این پروژه 16 مورد فضای تفریحی، 16 تقاطع و بلوار و تعدادی پروژه توسعه شهری و اجتماعی است که از آن جمله می توان به بزرگراه رسول اکرم (ص) با برآورد هزینه 40 میلیارد ریال، کنارگذر ساحلی، کارخانه شن و ماسه با ظرفیت تولید 200 تن در ساعت اشاره کرد.

خبرگزاری مهر چندی پیش طی گزارشی از عدم تاثیرگذاری پل خلیلی در روند ترافیک شهر شیراز و خطرات احتمالی اجرا و بهره برداری ناکامل از آن برای ساکنان منطقه هشدارهای لازم را داده بود.