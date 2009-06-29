  1. ورزش
لاپورتا:

اتوئو پیشنهادهای نجومی داشته است

رئیس باشگاه بارسلونا گفت بسیاری از تیم ها از جمله منچسترسیتی برای به خدمت گرفتن ساموئل اتوئو پیشنهادهای نجومی به این تیم ارائه کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اتوئو فصل گذشته موفق شد 34 گل برای بارسلونا به ثمر برساند که این تیم را در کسب عناوین قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، لالیگا و جام حذفی کمک کرد. قرارداد این بازیکن در پایان رقابت های این فصل با بارسلونا به پایان می رسد.

خوان لاپورتا گفت: تا به حال پیشنهادهای نجومی فراوانی برای فروش ساموئل اتوئو به دستمان رسیده که می توانسته این بازیکن را در صف گرانقیمت ترین بازیکنان جهان قرار دهد. اما من فکر می کنم اتوئو می خواهد اینجا بماند.

لاپورتا همچینن گفت در صورت جدایی اتوئو از بارسا، دیوید ویا گزینه خوبی برای جایگزینی این ملی پوش کامرونی به حساب می آید.

