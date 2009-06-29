طرح نظارتی ویژه تابستان در استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، هاشم پیراینده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراکز آموزش عالی و نیز شروع سفرهای سیاحتی و زیارتی طرح نظارتی ویژه تابستان 88 از امروز تا نهم مرداد ماه سال جاری در سطح استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: این طرح به منظور تشدید نظارت بر عملکرد واحد های تولیدی، توزیعی و خدماتی و نیز برخورد قاطع با تخلفات احتمالی و تسریع در رسیدگی به این تخلفات و نیز نظارت بر فعالیت در بخش کالایی شامل نظارت بر آهن آلات و مصالح ساختمانی نظیر تیر آهن و میلگرد و فولاد و سیمان و همچنین فرآورده های نفتی نظیر بنزین و گازوییل و روغن موتور است.

پیراینده ادامه داد: در این طرح همچنین نظارت بر فعالیت در بخش خدماتی شامل واحدهای اقامتی و اماکن ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و تاریخی، مراکز سیاحتی و شهربازی، شرکت های مسافربری و تاکسی رانی، سواری ها و آژانس ها، پارکینگ ها و توقفگاه ها، انبار ها و سردخانه ها، شرکت های پخش کالا و فروشگاه های زنجیره ای، مشاورین املاک، سالن های غذاخوری و رستوران های بین راهی جهت رفاه حال همشهریان عزیز و گرامی اجرا می شود.

معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این راه نیاز به کمک هم استانی های عزیز داریم و تقاضا داریم نسبت به گزارش تخلفات احتمالی واحدهای صنفی مختلف ما را یاری دهند.