اجرای طرح تابستانه امنیت سواحل و مناطق گردشگری گلستان آغاز شد

سرهنگ عیسی خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ارتقا احساس امنیت و تامین امنیت اخلاقی در مناطق گردشگری با بهره گیری از امکانات و توان نیروها برای ایجاد محیطی امن و به دور از تنش از جمله اهداف این طرح است.

وی اظهار داشت: همه ساله با شروع فصل تعطیلات و ورود مسافر به منطقه برای استفاده از مواهب طبیعی و گردشگری، این طرح در استان اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد نظم و امنیت نتیجه یک کار جمعی بوده و مشارکت مردم با پلیس برای حفظ آرامش و امنیت در این مناطق ضروری است.

به گفته سرهنگ خالقی، کنترل ناحسوس پلیس در مناطق تفریحی و گردشگری از دیگر اقدامات این نیرو بوده زیرا باید مناطق تفریحی به محیطی امن برای خانواده ها مبدل شود.

رئیس پلیس امنیت عمومی گلستان بیان داشت: افرادی که خود را با هنجارهای جامعه وفق ندهند، با آنها برخورد می شود.

گلستان 80 کیلومتر نوار ساحلی، 150 جاذبه تاریخی و طبیعی دارد.