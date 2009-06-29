"اسلام و رشد عدالت محور" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با توجه به مبانی اقتصادی دین اسلام، به تبیین مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد در جوامع اسلامی به ویژه در کشور ایران پرداخته است.

نظریه‌های رشد اقتصادی عادلانه موافق فقر/ ادبیات مباحث رشد، توزیع و فقر/ روابط میان رشد اقتصادی، توزیع و فقر/‌ راهبردها و سیاستهای رشد موافق فقرا و بررسی تطبیقی؛ ایران و برخی کشورهای جهان برخی مباحث و موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .

بررسی ادبیات اقتصاد اسلامی درباره رشد عادلانه، عقلانیت اسلامی و رشد عادلانه، ارزشهای رفتاری اسلام و رشد اقتصادی پایدار، ارزشهای رفتاری اسلام و کاهش مداوم نابرابری و ارزشهای رفتاری اسلام و حذف فقر مطلق برخی دیگر از مباحث و موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند .

کتاب "اسلام و رشد عدالت محور" از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در 640 صفحه منتشر شده است .