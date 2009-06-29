تعویض هفت هزار جمپر برق فشار ضعیف در استان مرکزی

داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کار در راستای کاهش تلفات، خاموشی‌ها و رضایتمندی مشترکان انجام شده است.

وی اضافه کرد: در دو ماه سال جاری شبکه‌های 20 کیلو ولت به طول 250 کیلومتر، شبکه‌های فشار ضعیف به طول 115 کیلومتر و شبکه‌های روشنایی معابر به طول 52 کیلومتر مورد بازدید قرار گرفته است که در صورت بروز عیب اقدامات اصلاحی در دست اقدام است.

وی ادامه داد: همچنین 280 مورد پست هوایی در استان مورد بازدید قرار گرفته که شایع ‌ترین مشکلات این پست‌ها روغن‌ریزی، عدم تعادل بار، ضعف ولتاژ و تب‌ چنجر بوده است.

عابدی در ادامه از اختصاص 40 میلیارد ریال در راستای بهینه‌ سازی و پیک سایی لوازم اندازه ‌گیری برای تعویض تابلوها و تبدیل کنتورهای آنالوگ با دیجیتالی تک فاز و سه فاز مشترکان برق استان خبر داد و اظهار داشت: در راستای اصلاح الگوی مصرف، لوازم اندازه ‌گیری مشترکان پنج ‌آمپر از آنالوگ به دیجیتال سه ‌تعرفه تبدیل می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد مشترکان مشمول بررسی و برای تعویض کنتور در این مرحله 20 هزار و 500 مشترک بوده است افزود: از این تعداد 15 هزار مشترک عادی و هفت هزار و 500 مشترک دیماندی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با تاکید بر اینکه برنامه ‌ریزی برای تعویض لوازم اندازه‌ گیری مشترکان خانگی و تجاری با مصرف ماهانه بالای الگوی مصرف در سال جاری در دست اقدام است گفت: تست دوره ‌ای و بازدید از لوازم اندازه ‌گیری 20 درصد از مشترکان عادی به صورت سالانه و همچنین بازدید از لوازم اندازه‌ گیری مشترکان دیماندی در هر نیمسال یک‌ بار انجام می ‌شود.