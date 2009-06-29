گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- نشست مسئولان شوراهای هیئات مذهبی کشور به منظور تبیین ماموریتها و وظایف هیئات مذهبی مطابق اساس‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود. در این نشست با تشکیل 9 کمیسیون مختلف به مسائل و موضوعاتی از قبیل بررسی چگونگی آموزش قرآن کریم، نقش وعظ و خطابه در هیئات مذهبی، بررسی راههای گوناگون اطلاع رسانی برای حضور پررنگ اعضای هیئات مذهبی در انتخابات شورای هیئات مذهبی، بررسی راههای ارتقای علمی هیئات مذهبی، نقش هیئات مذهبی در اصلاح الگوی مصرف و... پرداخته می‌شود. نشست یادشده نهم و دهم تیرماه سال جاری با حضور سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت‌الاسلام قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز برگزار می‌شود.

- برنامه هفتگی "هیئت اصحاب الحسین (ع)" منطقه 11 تهران سخنرانی در مورد جعل حدیث در دوران حکام اموی است. این هیئت در برگزاری مراسم مذهبی از سخنرانی علی محمدی و مداحی سیدباقر آراسته بهره می‌برد.

- مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی گفت: کارشناسان باید مطابق شیوه نامه‌های ابلاغی عمل کنند. حجت‌الاسلام حسن رقیمی با اشاره به تاکید فراوان رئیس سازمان بر فعالتر شدن شبکه تبلیغی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به مبلغان و مبلغات، ارتقای سطح کیفی و آموزشی آنها و شناخت کامل نیاز‌ها و امکانات این حوزه برای رسیدن به مطلوب امری ضروری است. وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی سازمانی منعطف، تعامل پذیر و مشارکت‌جو است که با مدیریت هوشمندانه محیط خود، تمام ظرفیتهای تبلیغی و فرهنگی کشور را در راستای ارزشهای انقلاب اسلامی بسیج کرده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: تخصیص اعتبارات در بخش فرهنگی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای آینده است. حجت الاسلام علی شکری در جمع کارشناسان اداره کل و طلاب استان سمنان افزود: امروز با توجه با گستردگی و تنوع ابزارهای ارتباطی، تبلیغ همه جانبه دین نیازمند تلاش گسترده و بینش وسیع و نافذ انسانهای مجرب و کارآزموده است. وی خاطرنشان کرد: برای بالا بردن کیفیت کار فرهنگی توجیه فرهنگی نسبت به توجیه اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تا زمانی که ساختارهای فرهنگ اصلاح نشود، اقتصاد فرهنگی ایجاد نمی شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان انجام فعالیتهای موازی توسط نهادهای فرهنگی مشابه در سطح استان را یک چالش دانست. حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در جمع مسئولان دفاتر این استان که با حضور معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اجرای لایحه خدمات کشوری در حوزه سازمان تبلیغات اسلامی و افزایش اعتبارات و عدم پیش‌بینی مسئله هزینه ها خاطر نشان کرد: در پی اجرای این لایحه با افزایش 25 تا 30 درصدی هزینه‌های جاری مواجه شدیم که جبران آن بسیار مشکل است و در خصوص تأمین این کمبود لازم است اعتباری در نظر گرفته شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه شبکه ارزشمند تبلیغ دینی در اختیار سازمان قرار دارد، گفت: امروز در دنیا تبلیغ چهره به چهره بسیار مؤثر است و طرفداران زیادی دارد و ما این روش تبلیغ را به شکل سنتی در اختیار داشته ایم. حجت الاسلام علی نعمت‌اللهی با اشاره به اینکه یکی از نمونه های تبلیغ شبکه تبلیغ روحانیون است، خاطرنشان کرد: اعزام روحانیون به ویژه در ایام مناسبتهای ماه رمضان، محرم، صفر و نیز سایر مناسبتهای سال در دستور کار اداره کل قرار دارد و تاثیرگذاری این شیوه تبلیغ در جامعه محسوس است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به رشد ساخت خانه‌های قرآن در این استان گفت: 25 درصد خانه های قرآن کشور در مازندران ساخته شده است. حجت الاسلام ناصر شکریان خاطرنشان کرد:12 درصد مراکز قرآنی کشور نیز در مازندران مستقر است و از 800 مرکز قرآنی کشور 100 مرکز در این این استان وجود دارد. وی با اشاره به اینکه امسال 50 خانه عالم در مازندران به بهره‌برداری می رسد، بیان کرد: با بهره‌برداری خانه‌های عالم در حال ساخت، تعداد خانه‌های عالم در مازندران به 125 خانه خواهد رسید.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد درگردهمایی مسئولان و دست اندرکاران مراسم معنوی اعتکاف شهر یزد گفت: معنویت حلقه گمشده بشریت است. حجت الاسلام علی کارگر درگردهمایی اعتکاف اقامتی در خانه دوست که با حضور 30 نفر از مسئولان و دست اندرکاران مراسم معنوی اعتکاف شهرستان یزد برگزار شد، خاطرنشان کرد: اکنون انسانها دریافته اند که باید به دنبال معنویت باشند و ماه رجب یکی از ماههایی است که انسانها می توانند از معنویت آن فیض ببرند.