واشنگتن خواهان تغيير حكومت در كره شمالي نيست

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا كه با راديو آسياي آزاد سخن مي گفت در عين حال نسبت به حل نشدن مسائل انرژي هسته اي كره شمالي هشدار داد.

وي همچنين درباره تلاش آمريكا براي سرنگوني جونگ ايل رهبر كره شمالي گفت : ما مايل به استقرار حكومتي در كره شمالي هستيم كه از سلا حهاي هسته اي دوري كرده ، به خلع سلاح اتمي در شبه جزيره كره كمك كند، خطري براي كشور همسايه خود يعني كره جنوبي نداشته باشد و با ملت خود با احترام بر خورد كند.

اين سخنان آرميتاژ در حالي مطرح مي شود كه نمايند گاني ازكشورهاي كره جنوبي ، چين و ژاپن هفته گذشته در واشنگتن گرد هم آمدند تا در مورد آينده بحران هسته اي در شبه جزيره كره به بحث و بررسي بپردازند .

