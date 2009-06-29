نظام پرستاری تربت حیدریه مکانی برای فعالیت ندارد

محمود یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه، با اشاره به فعالیت های نظام پرستاری افزود: نظام پرستاری در سال 81 تاسیس شد که عمده فعالیت آن بیمار محوری، یعنی تلاش سازمان نظام پرستاری در جهت ارتقا جایگاه و شان سیستم پرستاری، توجه به بیماران ورفع مشکل بیماران، معرفی پرستاران به مردم و جامعه، تعریف حقوق مردم نسبت به پرستاران و حقوق پرستاران نسبت به مردم است.

وی با اشاره به مشکلات سیستم پرستاری قبل از تاسیس نظام پرستاری افزود: قبل از تاسیس نظام پرستاری، سیستم پرستاری متولی و مجرای قانونی خاصی برای پیگیری و رفع مشکلات و دغدغه های پرستاران وجود نداشت و پرستاران باید مشکلاتشان را به صورت فردی پیگیری می کردند که نتیجه مطلوبی نمی گرفتند.

یعقوبی ادامه داد: با وجود نظام پرستاری به عنوان یک تشکل قانونی و صنفی و بدون وابستگی سیاسی، مسائل و مشکلات پرستاران را از بعد های مختلف اجتماعی و در مجموع مشکلات مردم در خصوص پرستاران به صورت قانونی و رسمی از طریق مراجع مختلف پیگیری می کنند.

مسئول نظام پرستاری تربت حیدریه با اشاره به کمبود پرستار در بیمارستان های تربت حیدریه ادامه داد: تعداد پرستاران تربت حیدریه 400 نفر است و با توجه به استانداردها باید به ازای هر سه تخت بیمار، یک پرستارو طبق ضریب باید 8/1 نیروی پرستار وجود داشته باشد که متاسفانه در حال حاضر 8/0 آن تامین شده است که به همین دلیل پرستاران تحت فشار کاری مضاعف هستند که موجب عدم ارائه خدمات نامطلوب می شود.

محمود یعقوبی با اشاره به عدم شناخت درست مردم از سیستم پرستاری افزود: عدم شناخت درست مردم از موقعیت اجتماعی و جایگاه پرستار در سطح جامعه و یا هنگام مراجعه به بیمارستان موجب شده است تا نیروهای پشتیبانی را به عنوان پرستار بشناسند و از آن ها تقاضای درمان کنند که موجب عدم ارائه مناسب خدمات درمانی و در نهایت درگیری بین بیماران و نیروهای پشتیبانی می شود و 80 درصد بهبودی وضعیت بیمار در گرو عملکرد صحیح پرستار است.

وی مجتمع پرستاران را از دیگر خدمات ارائه شده به پرستاران شهرستان دانست و ادامه داد: تعاونی مسکن 132 واحدی با زیربنایی بالغ بر20 هزار متر مربع که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و به عنوان تعاونی نمونه استان معرفی شد که امیدواریم در سال آینده به بهره برداری برسد.

مسئول نظام پرستاری تربت حیدریه با اشاره به نبود فضای کاری برای هیئت مدیره نظام پرستاری این شهرستان گفت: فضایی در سطح شهر برای فعالیت نیروها و هیئت مدیره نظام پرستاری در نظر گرفته نشده است و موجب عدم اطلاع و دسترسی مردم به نظام پرستاری در تربت حیدریه می شود.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری تربت حیدریه ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون سه مصوبه در خصوص اختصاص مکانی جهت فعالیت نیروهای نظام پرستاری تربت حیدریه به تصویب شورای شهر رسیده است اما به دلیل مشکلات ساختاری شهرستان این طرح پیگیری نشده است و با توجه به اینکه سازمان نظام پرستاری از جمله سازمانهای NGO و عام المنفعه هستند، از نهادهای دولتی و فرماندار تربت حیدریه خواستار کمک درراستای حل مشکلات نظام پرستاری شد.