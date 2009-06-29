برگزاری برنامه های اوقات فراغت در 140 کانون خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هاشم شیرازیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کانونهای فرهنگی و هنری سطح استان امسال برنامه‌ های طرح اوقات فراغت را در چهار قالب فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی اجرا می ‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر کانونهای مساجد، خانه‌ های نور و مهدهای شکوفه ‌های بهشت سطح استان نیز مجری طرح اوقات فراغت هستند، عنوان کرد: اعتبارات اختصاص یافته به برنامه ‌های فراغتی هر کانون از 500 هزار ریال تا پنج میلیون ریال است که بر اساس ارائه گزارش روسای ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستانها، ارزیابی کارشناسان و فعالیتهای طول سال به کانونها اختصاص می‌ یابد.

شیرازیان ادامه داد: برگزاری اردوهای آموزشی تفریحی یک یا چند روزه و بازدید از اماکن و مکانهای مذهبی و دینی از محوری‌ ترین برنامه های کانونهای مساجد ویژه اوقات فراغت است.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی یادآور شد: سال گذشته بیش از 9 هزار نفر در کلاسهای اوقات فراغت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی شرکت کردند.