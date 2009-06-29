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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

کارخانه آلومینیوم هرمزگان تابستان امسال بهره برداری می شود

کارخانه آلومینیوم هرمزگان تابستان امسال بهره برداری می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت هرمزآل گفت: کارخانه آلومینیوم هرمزگان با ظرفیت تولید 147 هزار تن در سال مرداد امسال به بهره برداری می رسد.

علی اکبر گلکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی و صنعتی ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور باید افزایش پیدا می کرد که در همین راستا در استان مرکزی کارخانه آلومینیوم با ظرفیت 110 هزار تن احداث و کلنگ کارخانه آلومینیوم هرمزگان نیز با تولید 147 هزار تن به زمین زده شد.

وی بیان کرد: آلومینیوم هرمزگان با اعتبار 8 هزار میلیارد ریالی که 400 میلیون یورو از آن از محل اعتبارات فاینانس توسط شرکت فاتا ایتالیا سرمایه گذاری شده است مرداد سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

گلکار افزود: به رغم تحریم های اروپایی شرکت فاتا ایتالیا بیشترین سرمایه گذاری خارجی را انجام داد که این سرمایه گذاریها به وسیله کنسرسیونی متشکل از 11 بانک با محوریت بانک ایتالیایی  MCC صورت گرفته است.

کد مطلب 904404

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