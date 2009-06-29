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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

گیلان قهرمان مسابقات جوانان لیگ شنای آبهای آزاد کشور شد

گیلان قهرمان مسابقات جوانان لیگ شنای آبهای آزاد کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: گیلان قهرمان مسابقات مرحله اول لیگ شنای آبهای آزاد استانهای ساحلی کشور در رده سنی جوانان در بندر گز شد.

مسئول کمیته آبهای آزاد شنای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این رده تیم گیلان با 42 امتیاز اول، میش و بوشهر با کسب 19 امتیاز دوم، گلستان با 18 امتیاز سوم و مازندران با یک امتیاز چهارم شدند.

محمدعلی سادات منصوری عنوان کرد: سینا رجبی مقدم از گیلان، پدرام توحیدی از گیلان، سردار کمانگیرپور از کیش در رده سنی جوانان زیر 20 سال در مسابقات شنای آبهای آزاد استانهای ساحلی اول تا سوم شدند.

وی اظهار داشت: محسن سوخته سرایی از گلستان، میثم اسماعیل پور از بوشهر و آرین صیدگاهی از گیلان نیز نفرات چهارم تا ششم این رده سنی شدند.

مسابقات رده عموم لیگ شنای آبهای آزاد استانهای ساحلی کشور اکنون در حال برگزاری است.

اولین مرحله لیگ شنای آبهای آزاد کشور با شرکت پنج تیم از استانهای گلستان، مازندران، گیلان، کیش و بوشهر با شرکت 40 ورزشکار در دور رده سنی جوانان و عموم صبح دوشنبه در بندر گز آغاز شد.

این مسابقات یک روزه است.

کد مطلب 904407

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