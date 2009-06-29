خراسان رضوی به عنوان پایلوت اوقات فراغت در کشور برنامه های ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی طالبیان ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به مصوبه نوزدهمین نشست شورای عالی جوانان، مبنی بر واگذاری وظایف برنامه ریزی، اطلاع رسانی و نظارت بر برنامه های فراغتی به سازمان ملی جوانان و انتخاب خراسان رضوی به عنوان پایلوت اوقات فراغت در کشور برنامه های ویژه ای در این حوزه تدبیر شده است.

وی ارائه دفترچه وظایف ستاد اوقات فراغت استان و شهرستانها و دفترچه جامع برنامه ریزی اوقات فراغت را سه محور مطالعات ساختاری حوزه اوقات فراغت معرفی کرد.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی تبیین نظام مدیریت یکپارچه و تقسیم کار استانی برنامه ریزی شده در زمینه اوقات فراغت را راهبردهای اصلی این مطالعات ساختاری خواند و گفت: افزایش سطح بهره وری فعالیتهای فراغتی و هماهنگ سازی فعالیتهای بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی اهداف اختصاصی این مطالعات است.

طالبیان، استقرار سامانه پایگاه های فراغتی با نشانی faraghat.org را از جمله برنامه های پیشنهادی در حوزه اوقات فراغت معرفی کرد و افزود: راهبرد این سامانه، ساماندهی فعالیت های فراغتی و هدف اختصاصی آن هماهنگ سازی فعالیتهای بخشهای دولتی، خصوصی و مدیریت بهینه منابع موجود است.

وی ادامه داد: کارت اعتباری فراغتی با هدف توزیع عادلانه امکانات فراغتی و رقابتی کردن فعالیتهای مربوط به گذران اوقات فراغت از برنامه های فراغتی پیشنهادی است.

طالبیان همچنین ایجاد پایگاه های مشاوره فراغتی با هدف تقویت فرهنگ ضروری بودن گذران بهینه اوقات فراغت را از دیگر برنامه های پیشنهادی عنوان کرد.

مشاور استاندار خراسان رضوی در امور جوانان اجلاس پرواز، تولید انیمیشن های فراغتی، جشنواره اوقات فراغت من و مستند اوقات فراغت را به عنوان برخی دیگر از برنامه های پیشنهادی این سازمان برای اوقات فراغت خواند و گفت: در این برنامه ها تقویت و توانمندسازی گروه های مرجع حوزه اوقات فراغت دنبال می شود.

طالبیان توسعه و گسترش فعالیت های مرجع فراغتی و توجه به بعد طراوت بخشی برنامه ها را از جمله راهبردهای در نظر گرفته شده برای برنامه های پیشنهادی اوقات فراغت در استان عنوان کرد.

وی افزود: در برنامه های پیشنهادی حوزه اوقات فراغت اهداف فرهنگ سازی، بهبود شیوه های رسانه ای برنامه های فراغتی و اصلاح نگرش جامعه در خصوص گذراندن اوقات فراغت دنبال می شود.