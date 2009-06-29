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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

دو ایستگاه BTS تلفن همراه در اراک به بهره برداری رسید

دو ایستگاه BTS تلفن همراه در اراک به بهره برداری رسید

اراک - خبرگزاری مهر: دو ایستگاه BTS تلفن همراه در منطقه کوی علی بن ابیطالب شهر اراک با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مدیرعامل مخابرات استان مرکزی ظهر دوشنبه در این مراسم افزود: این دو ایستگاه به منظور افزایش ظرفیت و تقویت پوشش همراه اول در این منطقه نصب و راه اندازی شده است.

هومان محمودی با اشاره به اینکه با افتتاح این ایستگاه ها در حال حاضر 352 ایستگاه BTS تلفن همراه در سطح استان فعال است، اظهار داشت: از این طریق کل شهرهای استان به میزان 100 درصد و جاده های اصلی به میزان 98 درصد تحت پوشش همراه قرار دارند.

وی تصریح کرد: با اجرای برنامه رومینگ روستایی با احتساب این ایستگاه ها و 230 ایستگاه GSM روستایی، قریب به 800 روستای استان تحت پوشش شبکه همراه اول قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر 549 هزار شماره تلفن همراه نیز در سطح استان مشغول به کار هستند.

کد مطلب 904409

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