50 درصد از پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف منجر به سازش شد

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی سال گذشته 155 هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف در کرمان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد 50 درصد آنها به صلح سازش ختم شده است.

رئیس کل دادگستری کرمان از فعالیت هزار و 200 نفر در 120 هسته حفاظت اجتماعی در کرمان خبر داد و گفت: هسته های حفاظت اجتماعی در راستای پیشگیری از بروز جرم بسیار تاثیرگذار بوده اند که با توجه به عملکرد این هسته ها در آینده مورد حمایت بیشتر قرار خواهند گرفت.

تویسرکانی با اشاره به محرومیت زدایی در مناطق جنوب استان کرمان در حوزه قضایی عنوان کرد: برای رفع کمبودهای حوزه قضایی در شهرستانهای جنوبی کرمان 200 پروژه در این مناطق اجرا شده است و با راه اندازی و بهره برداری از بسیاری از این طرحها وضعیت حوزه قضایی در این شهرستان به صورت چشمگیر بهبود یافته است.

وی دانش افزایی و شناخت عمیق جامعه را از راه های بهتر اجرای عدالت عنوان کرد و افزود: بیش از 166 نفر ساعت کلاس آموزشی در سال گذشته در جهت بالا بردن سطح آگاهی های قضات و ارتقا عملکرد برگزار شده است.