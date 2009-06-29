به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه در کمیته فرعی روسای مجالس کشورهای آسیایی طی سخنانی اظهار داشت: ما به خوبی می‌دانیم که میکروب‌ها و مواد سمی به سلامت ما لطمه می‌زند اما غافلیم از اینکه عوامل اقتصادی و اجتماعی به آهستگی زیر پوست ما رخنه کرده و به سادگی سلامتی ما را دچار اخلال می‌کند.

وی با بیان اینکه سطح طبقه اجتماعی، شغل و امنیت آن، در آمد، سواد، طرد شدن از اجتماع علاوه بر نوع تغذیه... نقش تعیین کننده ای در سلامت و تندرستی انسان دارد، تصریح کرد: مطالعات سهم تاثیر عوامل اجتماعی بر سلامت بیش از 50 درصد تعیین شده و امروز رابطه بین فقر و بیماری به خوبی آشکار شده است.

نایب رئیس مجلس گفت: بیشتر شاهد بیمار شدن مردم فقیر و مرگ آنان در سنین پایین تر هستیم قدرت آسیب رساندن فقر و نادانی بر سلامت مردم به مراتب بیش از قدرت میکروب‌ها در ایجاد امراض است که خود به معنای لزوم توجه به این گونه عوامل اجتماعی و بی عدالتی‌های ناشی از آن است.

وی تصریح کرد: سلامت موضوعی بسیار فراتر از خدمات مراقبتی پزشکی و فراتر از عوامل ژنتیتکی و ساختاری است.باید برای بهبود وضعیت سلامت که خود شرط لازم و ضروری برای مقابله با اثرات منفی آنها در نابرابری‌های که در وضعیت سلامت ایجاد می‌کنند در جست و جوی راه حل بود.

ابوترابی فرد گفت: مقابله با این عوامل آسیب رسان به سلامت به تنهایی از عهده سفید پوشان بخش سلامتخارج است بلکه نیازمند یک مدیریت اجتماعی قدرتمند و قانونمند است که از سلامت مردم و عدالت بر سلامت مراقبت کند، مقابله با این بی عدالتی‌ها نیاز به تقویت عمق و وسعت دید دارد یعنی باید عینک‌ها را قوی تر نمود و موقعیت‌هایی را در نظر آورد که از آن طریق شغل، در آمد، شرایط کاری، تحصیلات و مسکن بر سلامت فرد و جامعه تاثیر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه به عنوان یک نقطه آغازین شایسته است که ببینیم چگونه می‌توانیم حمایت و مشارکت موثر مجالس و دولت‌ها را جلب کنیم، تصریح کرد: سیاست مسکن سیاست عدالت در سلامت است سیاست کار سیاست عدالت در سلامت است، سیاست آموزش و سیاست آسیا سیاست عدالت در سلامت است.

نایب رئیس اول مجلس تاکید کرد: مجریان و قانونگذاران عهد نامه ها، قرار دادها و موافقت‌ نامه‌های بین الملی که موجب لطمه به سلامت و عدالت درآسیا می‌شوند را مورد پذیرش قرار ندهند، وام‌ها و کمک‌های داخلی و خارجی برای ارتقای عدالت در سلامت آسیا را تامین کرده پژوهش‌ها و مراکز تحقیقاتی را در این زمینه تشویق کنند.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی، عدالت محور عمل کرده و با توجه به امکاناتی که وجود داشته گام‌های اساسی در این زمینه برداشته است. بسیاری از شاخص‌های کلان سلامت در جمهوری اسلامی ایران عجین با عدالت شده است.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم اقدام برای ارتقای عدالت در سلامت بر عهده تک تک ما است که بحث عدالت در سلامت را به یک مطالبه منطقه‌ای تبدیل کنیم. زیرا در غیر این صورت سلامت و توسعه به ویژه در کشورهای کم در آمد و نهایتا در آسیا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این اجلاس فتح بابی برای این گونه همکاری‌ها در سطح آسیا باشد.