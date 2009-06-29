عرصه های ملی خلع یدشده در گیلان جنگلکاری می شوند

رسول محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال این عرصه ها پس از انجام مطالعات منطقه ای با گونه های مختلف جنگلکاری می شوند.

وی همچنین برگزاری مانورهای مشترک اطفاء حریق در شهرستانها، تعیین تکلیف پرونده های تصرفات سنواتی اراضی، مستندسازی و تصویربرداری از کلیه عملیاتهای یگان حفاظت و پرونده های تخلف برای ارائه به دستگاه قضایی، پاسخگویی مناسب به مردم و تکریم ارباب رجوع، توجه به مباحث حقوقی و تقویت این بخش، اتمام اخذ سند برای عرصه های ملی استان و... از جمله اولویتهای مهم کاری منابع طبیعی استان اعلام کرد.

محمدی با اشاره به عدم وقوع حریق طی چندین ماه گذشته در استان گیلان، تأکید کرد: اگرچه خوشبختانه در چند ین ماه گذشته شاهد حریق در جنگلها و عرصه های ملی استان نبوده ایم ولی این امر سبب نمی شود تا از میزان هوشیاری مسئولان و مردم نسبت به وقوع این پدیده شوم کاسته شود.

وی گفت: با توجه به آغاز فصل سفرهای تابستانی همه مردم و مسافرین باید به نکات ایمنی و بهداشتی در عرصه های ملی توجه اساسی داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان ادامه داد: رویکرد منابع طبیعی همواره حفاظتی و توسعه ای بوده است تا علاوه بر حفاظت از منابع ملی و عرصه های طبیعی استان با برنامه های توسعه ای کشور و استان همراه باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در دور اول سفر ریاست جمهوری از مجموع دو هزار و 390 نامه ارجاعی به منابع طبیعی به دو هزار و 55 مورد آنان پاسخ داده شد و بقیه نامه ها نیز بدون آدرس بوده اند.

محمدی ادامه داد: در دور دوم سفر از مجموع 890 مورد نامه دریافتی تاکنون به 614 مورد آنها پاسخ داده شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.