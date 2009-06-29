شرکت 11 هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد فنودی ظهر دوشنبه در ستاد ساماندهی این مراسم افزود: امسال 120 مسجد در سطح استان پذیرای مردم مومن خراسان جنوبی در سه روز اعتکاف خواهند بود.

دبیر اجرایی ستاد اعتکاف خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ثبت ‌نام اعتکاف از امروز دوشنبه در سطح استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: هزینه ثبت‌ نام برای هر معتکف 80 هزار ریال است که از سوی ستاد اعتکاف استان نیز برای هر معتکف 50 هزار ریال هزینه می ‌شود.

وی اضافه کرد: در شهرستان بیرجند پنج مسجد "توحید، مسجدالحسین جوادیه، مسجد ابوالفضل (ع)، امام حسن مجتبی (ع) و مرتضوی" برای خواهران و "مسجد امام حسین (ع)" برای برداران پیش ‌بینی شده است.

دبیر اجرایی ستاد اعتکاف خراسان جنوبی در پایان اعزام مبلغ ویژه به مساجد مجری اعتکاف، پاسخگویی به مسائل شرعی، تصحیح قرائت نماز، برگزاری گفتمانهای دینی و مراسم معنوی ام داوود از جمله ویژ‌ه‌ برنامه ‌های جنبی اعتکاف در استان خراسان جنوبی برشمرد.