به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد قسمت دوم "ترانسفورمرها" در سه روز آخر هفته از جمعه تا یکشنبه 112 میلیون دلار و از چهارشنبه تا یکشنبه 201.2 میلیون دلار فروخت. این اکشن تریلر رکورد پیشین فروش پنج روز نخست اکران (آغاز از روز چهارشنبه) را که با 152.4 میلیون دلار در اختیار "اسپایدرمن 2" بود شکست.

"شوالیه تاریکی" ساخته کریستوفر نولان پارسال روز جمعه روی پرده سینماها رفت و در پنج روز نخست حدود 204 میلیون دلار فروخت. قسمت اول "ترانسفورمرها" ژوئیه سال 2007 به نمایش درآمد و در هفت روز نخست اکران 157 میلیون دلار درآمد داشت. این فیلم در نهایت با 319 میلیون دلار به نمایش عمومی خود در آمریکای شمالی پایان داد.

نمایی از فیلم سینمایی "ترانسفورمرها: انتقام شکست‌خوردگان"

"انتقام شکست‌خوردگان" در 4234 سالن سینما در آمریکا و کانادا روی پرده رفته و شیا لابوف و مگان فوکس نقش‌های خود را در آن تکرار کرده‌اند. این فیلم روز چهارشنبه 61 میلیون دلار فروخت که بهترین عملکرد در روز چهارشنبه و دومین فروش برتر تاریخ در یک روز پس از فروش 67 میلیون دلاری "شوالیه تاریکی" در روز جمعه است.

تنها فیلم دیگری که این هفته در آمریکا به نمایش عمومی درآمد "محافظ خواهرم" به کارگردانی نیک کاساوتیس بود که با اکران در 2606 سالن سینما رقمی در حدود 12 میلیون دلار فروخت. فیلم درباره درگیری یک خانواده با سرطان دخترشان است و کامرون دیاز و ابیگیل برسلین در آن نقش‌های اصلی را بازی کرده‌اند.

"پیشنهاد" با بازی ساندرا بولاک این هفته 18.5 میلیون دلار فروخت و فروش کلی خود را به 69 میلیون دلار رساند. "خماری" دیگر فیلم پرفروش هفته بود که با 17 میلیون دلار پس از "پیشنهاد" در رده سوم ایستاد. فروش مجموع این فیلم کمدی به 183 میلیون دلار رسیده و انیمیشن "بالا" هم پس از یک ماه مرز فروش 250 میلیون دلار را پشت سر گذاشته است.