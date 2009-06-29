دانشگاه تربیت معلم سبزوار خوابگاه متاهلین ندارد

دکتر عباس محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: در حال حاضر کمبود در بخش فضای خوابگاهی دانشجویان کاملا قابل مشاهده است ضمن اینکه دانشگاه هیچگونه فضایی برای خوابگاه دانشجویان متاهل در اختیار ندارد.

رئیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار تصریح کرد: کوچک بودن اتاق‌ها، نبود فضای ورزشی، خراب بودن کامپیوتر‌های خوابگاه‌ در اکثر اوقات، کمبود فضای سالن مطالعه و .. از عمده مشکلات دانشجویان است.

محمدیان از بهره‌برداری از یک باب خوابگاه جدید برای دانشجویان روزانه با ظرفیت 270 نفر خبر داد و گفت: این خوابگاه در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان ایکه یک باب خوابگاه دیگر نیز تا پایان سال آینده در صورت تامین اعتبارات به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: عملیات ساختمانی یک باب سالن ورزشی با زیربنای 1500 متر مربع به پایان رسیده است و در تابستان جاری به بهره‌برداری می رسد.