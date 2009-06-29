به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست سعید محمدزاده اکبری با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره قالی‌های نفیس ایرانی از 11 تا 19 تیرماه در موزه‌ هنرهای زیبا کاخ موزه سعدآباد گفت: افتتاحیه این جشنواره در کاخ موزه ملت برگزار می‌شود. در کنار این جشنواره، جشنواره فرش و دستبافته‌های عشایری ایران هم به عنوان یکی از برنامه‌های جانبی در محوطه کاخ موزه سعدآباد برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف این جشنواره‌ها شناساندن فرهنگ غنی فرش و قالی و همچنین آداب و رسوم عشایر ایران به مردم است. در این جشنواره‌ 22 هنرمند از اصفهان، تبریز، قم و نایین حضور دارند. چندین قطعه فرش نفیس که تا به حال در معرض دید عموم قرار نگرفته در این جشنواره به نمایش در می‌آید. برای اولین بار هم فرش‌های منحصر به فرد دکتر محمدعلی قره‌باغی در این جشنواره ارائه می‌شود.

محمدزاده اکبری برپایی سیاه چادر عشایری، رستوران سنتی و برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی و کارگاه رنگرزی گیاهی با حضور طاهر صیاحی را از برنامه‌های جانبی این جشنواره نام برد و گفت: علاقمندان می‌توانند به صورت رایگان از ساعت 10 الی 20 در ایام جشنواره از نمایشگاه و کل مجموعه کاخ موزه سعد آباد دیدن کنند. آثار حاضر در جشنواره توسط هیئتی علمی پژوهشی کارشناسی و در اختتامیه جشنواره آثار برگزیده معرفی می‌شود.

در ادامه این نشست علیرضا قادری گفت: این جشنواره یکی از موفق‌ترین جریان‌هایی است که با تأکید روی وجه هنری فرش دستباف انجام می‌شود. البته جشنواره به دلیل نبود حمایت مالی لازم و محدودیت‌های موجود نتوانسته گستردش پیدا کند. اساتیدی هستند که در این حرکت حضور ندارند .

وی افزود: در کار هنری چیزی به عنوان سلیقه بازار وجود ندارد و این نکته به دلیل جبران کمبودهای مدیریتی و برنامه ریزی لازم به وجود آمده است. بزرگترین مسأله‌ای که به لحاظ هنری و تجاری می‌تواند کمک کننده باشد مسأله تنوع است که در حوزه طراحی،‌ نقش و رنگ فرش ایرانی وجود دارد. بزرگترین مشکل ما در بازار این است که نتوانسته‌ایم تنوع نقش‌ها را در این نیازها بگنجانیم.

مسئول اتاق فکر فرش دستباف درباره عملکرد این اتاق افزود: اتاق فکر فرش دستباف در ایران در منطقه خراسان بزرگ و در شرق آسیا در توکیو نمایندگی دارد و هزار عضو از 198 کشور مختلف جهان عضو سایت اتاق فکر ایران هستند. ما برای اولین‌بار در ایران از شهریورماه هفته نامه تخصصی فرش دستباف ایران را به صورت ویژه نامه در روزنامه "هدف و اقتصاد" منتشر می‌کنیم.