کارگاه تخصصی نقد تئاتر در حوزه هنری آذربایجان غربی شروع به کار کرد

پناه نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: این کارگاه ها از هفتم تیرماه سال جاری در حوزه هنری استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در نخستین جلسه این کارگاه فیلم تئاتر "سحوری" به کارگردانی قطب الدین صادقی و ایفای میکائیل شهرستانی با حضور هنرمندان تئاتر شهرستان ارومیه اکران و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی رشد و توسعه هنر تئاتر در استان و ایجاد بسترهای مناسب جهت نقد و بررسی و نمایش آثار برتر داخلی در حوزه نمایش از اهداف اجرای این کارگاه ها است.

نجف زاده یادآور شد: کارگاه های تخصصی تئاتر دیروز، عصر امروز در طول یک ماه طی دو جلسه تشکیل می شوند.