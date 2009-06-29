  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

کارگاه تخصصی نقد تئاتر در حوزه هنری آذربایجان غربی شروع به کار کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: کارگاههای تخصصی نقد تئاتر با عنوان "تئاتر دیروز، عصر امروز" در حوزه هنری استان شروع به کار کرد.

پناه نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: این کارگاه ها از هفتم تیرماه سال جاری در حوزه هنری استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در نخستین جلسه این کارگاه فیلم تئاتر "سحوری" به کارگردانی قطب الدین صادقی و ایفای میکائیل شهرستانی با حضور هنرمندان تئاتر شهرستان ارومیه اکران و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی رشد و توسعه هنر تئاتر در استان و ایجاد بسترهای مناسب جهت نقد و بررسی و نمایش آثار برتر داخلی در حوزه نمایش از اهداف اجرای این کارگاه ها است.

نجف زاده یادآور شد: کارگاه های تخصصی تئاتر دیروز، عصر امروز در طول یک ماه طی دو جلسه  تشکیل می شوند.

کد مطلب 904424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها