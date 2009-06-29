فیلم مستند شهدای پرواز 655 ایرباس در بندرعباس کلید می خورد

همایون امیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: باتوجه به اهمیت افشای روحیه ددمنشانه آمریکا، در آستانه 12 تیر ماه روز خیانت سیاه آمریکا در ساقط کردن هواپیمای 655 ایرباس فیلم مستند مسافران پرواز 655 کلید خواهد خورد.

وی بیان کرد: این فیلم به تهیه کنندگی اداره کل ارشاد و نویسندگی و کارگردانی محمود شهبازی در مدت 4 ماه ساخته خواهد شد.

وی افزود: امروز شناساندن چهره آمریکا ضرورت بیشتری پیدا کرده و چهره واقعی دولتمردان آمریکا همانگونه که هست باید نشان داده شود.

امیرزاده خاطرنشان کرد: این فیلم با استانداردهای لازم با قابلیت پخش در تلویزیون ساخته خواهد شد.

مدیرکل اداره ارشاد هرمزگان گفت: از 10 تیر ماه نمایشگاه عکس از جنایات آمریکا در حادثه هولناک سقوط هواپیمای ایرباس با همکاری انجمن عکس استان و بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس به مدت دو هفته در نگارخانه خیابانی بندرعباس گشایش خواهد یافت.

وی در پایان یادآور شد: در تلاش هستیم با همکاری انجمن موسیقی استان نسبت به تولید یک قطعه موسیقی در این زمینه اقدام کنیم که اطلاعات بیشتر بزودی اعلام خواهد شد.