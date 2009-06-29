یکپارچه سازی شالیزارهای آمل به دلیل کمبود اعتبار به کندی پیش می رود

مرتضی امینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از ذکر میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح مهم زیربنایی کشاورزی اشاره ای نکرد و گفت: از آغاز اجرای چندین ساله این طرح تاکنون فقط 4 هزار هکتار معادل 10 درصد از شالیزارهای این شهرستان تسطیح و یکپارچه سازی شد.

وی افزود: این طرح در یک سال گذشته فقط در سطح 250 هکتار از شالیزارهای شهرستان آمل با میزان اعتباری که اختصاص یافته اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: این طرح در شالیزارهای روستاهای "تمسک، طوله کلا و تازه آباد" با 450 میلیون تومان اعتبار امسال اجرا و بهره برداری شد.

امینی با بیان اینکه برای اجرای این طرح تاکنون اعلامی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان نشده است، اضافه کرد: پیش بینی می شود طرح یکپارچه سازی 115 هکتار از شالیزارهای روستای فیروزکلا این شهرستان که در برنامه های سال های گذشته بوده امسال اجرا شود.

وی کاهش هزینه های تولید، افزایش درآمد برای کشاورزان، امکان کشت دوم، افزایش 20 درصدی تولید در واحد سطح و اجرای مکانیزاسیون در کشاورزی را از اهداف مهم طرح یکپارچه و تسطیح و نوسازی اراضی بیان کرد.

شهرستان آمل با بیش از 38 هزار هکتار شالیزار و تولید سالانه حدود 300 هزار تن برنج سفید یکی از مناطق مهم تولید برنج در کشور است.