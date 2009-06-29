شاید کار تیم ملی با یک مربی ایرانی آغاز شد / ادعای برانکو بی اساس است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه دیدار تیم فوتبال زیر 14 سال ایران مقابل چین در بازیهای آسیایی نوجوانان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: فدراسیون فوتبال مذاکراتی با افشین قطبی داشته و پیشنهاد مالی خود را با وی مطرح کرده است اما این مربی هنوز به پیشنهاد ما پاسخی نداده است آنطور که من شنیده ام ظاهر مدیر برنامه های قطبی اعلام اکرده مبلغ پیشنهادی فدراسیون فوتبال مطابق انتظار این مربی نیست با این حال فردا به ایران باز می گردم و به صورت جدی مجددا با این مربی وارد مذاکره خواهیم شد.

وی در ادامه افزود: قطبی تا پایان هفته فرصت دارد که به پیشنهاد ما پاسخ دهد اگر شرایط ما را پذیرفت با او ادامه می دهیم در غیر این صورت مذاکره با یک مربی دیگر آغاز خواهد شد.

"در صورت انصراف قطبی از ادامه همکاری با تیم ملی، مربی آینده این تیم ایرانی خواهد بود یا خارجی " کفاشیان در پاسخ به این سئوال گفت: باید مشورت کنیم و ببینیم مربی خارجی بهتر است یا مربی داخلی برای تیم بهتر است. به عقیده من تفاوتی نمی کند که مربی آینده تیم ملی خارجی باشد یا داخلی بهتر است مربی باشد که نسبت به فوتبال ایران و بازیکنان آن تسلط داشته باشد.

کفاشیان در ادامه خاطرنشان کرد: بدون شک مربی آینده تیم ملی به دنبال آن خواهد بود که تغییراتی در این تیم اعمال کند و با ترکیب گذشته کار نکند. جوانگرایی به احتمال فراوان در دستور کار مربی آینده قرار می گیرد به همین خاطر شاید بهتر باشد که یک مربی ایرانی هدایت تیم ملی را در شرایط فعلی برعهده گیرد با این حال اگر قرار باشد برای آینده کار کنیم استفاده از مربی خارجی بهتر است.

وی در ادامه افزود: ما هنوز برای انتخاب سرمربی تیم ملی در صورت انصراف قطبی به جمع بندی نرسیدیم اما می توانیم کار را با یک مربی ایرانی آغاز کنیم و پس از آن از وجود یک مربی خارجی در کادر فنی تیم ملی بهره گیریم.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص مچ بند های سبزرنگی که برخی بازیکنان تیم ملی در دیدار مقابل کره جنوبی بسته بودند گفت: متاسفانه برخی رسانه های داخلی اعلام کردند که این بازیکنان از سوی فدراسیون فوتبال محروم شدند که این خبر در رسانه های خارجی بازتاب داشت به دنبال انتشار خبر محرومیت بازیکنان فیفا نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرد که طی آن در خصوص محرومیت این بازیکنان توضیحاتی خواسته شده بود که ما اعلام کردیم این بازیکنان محروم نشده اند اما در عین حال از فدراسیون جهانی فوتبال خواستیم اگر اقدام بازیکنان تیم ایران سیاسی بوده نذر خود را در خصوص برخورد با این بازیکنان اعلام کنند در عین حال فیفا از فدراسیون فوتبال ایران تشکر و اعلام کرد فیفا در خصوص این بازیکنان تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.

کفاشیان در خصوص مطالبات برانکو ایوانکویچ از فدراسیون فوتبال ایران گفت: برانکو با استناد قراردادی که با فدراسیون فوتبال ایران منعقد کرده است خواهان مطالباتش از فدراسیون فوتبال است و در این خصوص اقداماتی را در فیفا انجام داده است فدراسیون جهانی فوتبال برای رسیدگی به این مشکل از فدراسیون فوتبال ایران و برانکو خواسته است تا شاهدان خود را به این نهاد معرفی کنند ما هم با توجه به اینکه قرارداد با برانکو در زمان ریاست دادکان در فدراسیون فوتبال منعقد شده است اعلام کردیم بهترین شاهد دادکان است و از وی خواسته ایم به عنوان شاهد فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته انضباطی فیفا شرکت کنند.

وی در ادامه تاکید کرد که فدراسیون فوتبال مستندات برانکو ایوانکوویچ را قبول ندارد و آن را رسمی نمی داند.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص محرومیت برخی مربیان لیگ برتری گفت: به عقیده من هیچ مربی محروم نشده است فدراسیون فوتبال تنها مربیانی را محروم می داند که بر اساس مستندات کمیته انضباطی محروم شده باشند تا به امروز هیچ مربی محروم نشده است. ما نمی توانیم بر اساس شایعات و گزارش های با مربیان برخورد کنیم که غالبا اساسی ندارد.

کفاشیان در واکنش به اظهارات عزیز محمدی که از محرومیت برخی مربیان خبر داده است گفت: شاید در هیئت رئیسه سازمان لیگ چنین تصمیمی اتخاذ شده باشد که من از آن بی خبرم .

وی همچنین در خصوص برخورد با داوران متخلف نیز گفت: کمیته داوران در این خصوص تصمیم گیرنده است تا به امروز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.