مجوز انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 خردادماه سال جاری انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط وزارت نیرو را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، سازمان توسعه برق ایران موظف است به منظور تکمیل عملیات اجرایی طرحهای نیروگاههای حرارتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت با رعایت قانون انتشار اوراق مشارکت و ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 88 اقدام نماید.

سازمان توسعه برق ایران یران برای تکمیل طرح احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی 2500 میلیارد ریال، طرح 300 مگاوات گازی- فاز 2 معادل 800 میلیارد ریال، طرح 300 مگاوات گازی- فاز 1 معادل 600 میلیارد ریال، طرح 500 مگاوات بخاری معادل 400 میلیارد ریال، طرح توسعه و ساخت نیروگاههای بخاری معادل 300 میلیارد ریال، نیروگاه خورشیدی- حرارتی یزد معادل 300 میلیارد ریال و نیروگاه ذغال سنگی طبس نیز 100 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد.

معاول اول رئیس جمهوری این مصوبه را در ماه جاری برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ کرده است.