به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که قرار بود از هفته گذشته به صحنه برود به دلیل تمدید اجرای نمایش "مادر مانده" حمیدرضا آذرنگ و همچنین آماده نبودن دکور از فردا ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه در تالار چهارسو اجرا خواهد شد.

فضای "اهل قبور" امروزی است و به آدم‌های آسیب‌پذیر سطح متوسط جامعه می‌پردازد. نمایش داستان خانواده‌ای است که در کار ساختمانی فعالیت می‌کنند و به پروژه‌ای خاص و عجیب در منطقه مرزی برمی‌خورند که انجام آن می‌تواند زندگیشان را تغییر دهد.

سیامک صفری، فریده سپاه‌ منصور، الهام پاوه‌نژاد،‌ مهدی پاکدل، امیررضا دلاوری، شهرام حقیقت دوست، علیرضا محمدی، رویا میرعلمی و حمیدرضا آذرنگ بازیگران نمایش "اهل قبور" هستند.