رژیم اسرائیل و آذربایجان دو سند همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آذربایجان بیزنس سنتر (ABC)، این دو سند که بر گسترش همکاریهای رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان در زمینه های فرهنگی، آموزش علوم، همکاری های رسانه ای و فن آوری اطلاعات تاکید دارد، روز گذشته در چارچوب نخستین سفر رسمی شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور و در حضور الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و پرز به امضا رسید.

الهام علی اف که کشورش 30 درصد نفت رژیم اسرائیل را تامین می کند، در دیدار با پرز بر گسترش روابط باکو- تل آویو در تمامی زمینه ها بدون هیچ محدودیتی تاکید کرد و خواستار فراتر رفتن سقف تبادلات دو طرف از سطح کنونی (3 میلیارد و 600 میلیون دلار) شد.

در این نشست، همچنین پرز که مقام های تجاری، علمی، فنی ، ورزشی و نظامی صهیونیستی او را همراهی می کنند، گفت: اسرائیل تمام ظرفیت خود را بکار خواهد گرفت تا در تمامی زمینه ها سطح همکاری خود با آذربایجان را افزایش دهد.