  1. بین الملل
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

در سفر پرز به باکو ؛

رژیم اسرائیل و آذربایجان دو سند همکاری امضا کردند

رسانه های آذربایجان از امضای دو توافقنامه سند همکاری بین این کشور با رژیم صهیونیستی در جریان سفر شیمون پرز به باکو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آذربایجان بیزنس سنتر (ABC)، این دو سند که بر گسترش همکاریهای رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان در زمینه های فرهنگی، آموزش علوم، همکاری های رسانه ای و فن آوری اطلاعات تاکید دارد، روز گذشته در چارچوب نخستین سفر رسمی شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور و در حضور الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و پرز به امضا رسید.

الهام علی اف که کشورش 30 درصد نفت رژیم اسرائیل را تامین می کند، در دیدار با پرز بر گسترش روابط باکو- تل آویو در تمامی زمینه ها بدون هیچ محدودیتی تاکید کرد و خواستار فراتر رفتن سقف تبادلات دو طرف از سطح کنونی (3 میلیارد و 600 میلیون دلار) شد.

در این نشست، همچنین پرز که مقام های تجاری، علمی، فنی ، ورزشی و نظامی صهیونیستی او را همراهی می کنند، گفت: اسرائیل تمام ظرفیت خود را بکار خواهد گرفت تا در تمامی زمینه ها سطح همکاری خود با آذربایجان را افزایش دهد.

کد خبر 904433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها