شناسایی ارتباط انگلها و بیماری پارکینسون

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم محققان موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی در پاریس با بررسی 800 بزرگسالی که در بخش کشاورزی کار می کردند و در معرض انواع مختلف انگلها قرار داشتند کشف کردند که خطر توسعه بیماری پارکینسون در بین این افراد بسیار بالا است.

به گفته این محققان حشره کشها در توسعه پارکینسون بسیار خطرناک هستند. این تحقیقات، مطالعات پیشین را که نشان می دادند انگلها می توانند به عنوان یک فاکتور محیطی در توسعه پارکینسون مد نظر قرار گیرند تائید می کند.

براساس گزارش ساینس دیلی، پارکینسون بیماری است که در اثر تخریب برخی از نورونهای مغز بروز می یابد. در این نورونها سلولهایی که دوپامین را تولید می کنند می میرند و یا عملکرد آنها متوقف می شود.

دوپامین به تنظیم حرکات بدن کمک می کند و به همین دلیل در افراد متاثر از این بیماری دشواریهایی در حرکت کردن و سخن گفتن مشاهده می شود. تاکنون علت مشخصی برای این بیماری ارائه نشده است اما به گفته دانشمندان فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در بروز آن موثرند.

از جمله فاکتورهای محیطی می توان به مواد شیمیایی و عفونتهای ویروسی اشاره کرد.