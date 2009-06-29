مردم در خط اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حمید عسگری ظهر امروز در کمیسون مبارزه با قاچاق کالا شهرستان همدان افزود: با در نظر گرفتن اولویت کار فرهنگی امر مهم اطلاع رسانی به مردم باید به دقت انجام گیرد.

عسگری گفت: بحث بازرسی و نظارت باید کاملاً جدی گرفته شود و نیز روند کنترلی سازمان ها و دستگاهها به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید با استفاده از تمامی ظرفیتها و به خصوص پتانسیلهای مردمی این روشها را شناسایی و علاوه بر پیشگیری با آنها مقابله کنیم.

عسگری افزود: نه تنها رسانه ملی بلکه تمامی رسانه های مکتوب و غیرمکتوب در کنار دستگاه های اجرایی و متولیان مبارزه با قاچاق می توانند نقش موثری در معرفی اثرات سوء پدیده قاچاق و مبارزه با آن ایفا کنند.

عسگری با بیان اینکه مسئولان می توانند امر مهم تشویق را روی واحدهای مختلف تولید، کیفیت و بهره وری اعمال کنند، اظهار داشت: تمام کمیسونها و کمیته ها باید رفع ابهام را در اولویت کار خود قرار دهند.

مدیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز در این کمیسون به اهم اقدامات اداره مبارزه نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این سازمان در دو حوزه اطلاعاتی و انتظامی- عملیاتی فعالیت دارد.

ابراهیم عارف گفت: با توجه به آلودگی استان چند رزمایش مختلف صورت گرفت که نتیجه آنها کشف 11هزار مشروبات الکلی، 20 فقره سلاح، 241 ریسیور و 114 LMB و نیز 562 دستگاه گوشی همراه بود.

وی اظهار داشت: با توجه به رزمایشها و عملکردها 504 فقره پرونده تشکیل و 14 باند کشف و منهدم شده است.