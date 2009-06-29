اندیشه قالب در حوزه تغییرات سیاسی جهان سکولار است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام ابوالفضل موسوی ظهر دوشنبه در این مراسم گرامی‌داشت شهدای 7 تیر در نیشابور افزود: در چند دهه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی اندیشه قالب در حوزه تغییرات سیاسی جهان، سکولاریستی بوده و اکثر انقلاب‌ها در چارچوب مکاتب شرقی یا غربی بوده اند.

وی با بیان اینکه انقلاب سال 57، جریانی بود که تئوری آن بر پایه نه شرقی نه غربی ریخته شد، تصریح کرد: دشمن سعی زیادی کرد جریان لیبرال دموکراسی بیمار را به عنوان جریان روشنفکری به جوانان تحمیل کند که در مجموع موفق نشد.

عضو هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه مشهد ادامه داد: مسلح شدن بعضی از نیروهای ضد انقلابی و ایجاد درگیری‌های منطقه‌ای و حمایت از بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور غرب‌زده از دیگر اقدامات دشمنان انقلاب اسلامی بود.

وی تصریح کرد: دشمنان جریان فکری امام راحل توانستند چند جریان فکری نیرومند التقاطی را وارد دستگاه‌های اجرایی نظام اسلامی کنند ولی تحولات بعدی نشان داد که کار به جایی نبردند و بنابراین متوسل به برنامه‌های ترور و بمب‌گذاری شدند و ضربه سهمگین هفت تیر را وارد کردند.

موسوی با بیان اینکه خدامحوری امام و ملت ایران، دامنه فاجعه هفتم تیر را کنترل کرد خاطر نشان کرد: بدون استثنا در تاریخ کشورمان هرجا که یک حرکت انقلابی یا قیام مردمی دیده می‌شود جلودار آن روحانیت است .

وی گفت: امروز کشیش مسیحی، خاخام یهودی و موبد زرتشتی خطری برای جهان غرب ندارند و آنکه خطر دارد و در برابر ظلم ایستاده و فریاد بزند عالم شیعی است.

وی افزود: وجود رهبرانی چون آیات عظام میرزای شیرازی، مدرس، بروجردی ، حکیم کاشانی، امام خمینی و ... در ایران و عراق مانع تحقق خیلی از اهداف شوم استعمار و استکبار در منطقه شد.

همچنین مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ 21 امام رضا (ع) نیشابور گفت: در حال حاضر600 طلبه و روحانی خواهر و برادر در هفت پایگاه بسیج مشغول فعالیت هستند .

حجت الاسلام محمدکاظم رجایی افزود: روحانیت نیشابور با تقدیم 46 شهید بیشترین شهید را نسبت به جمعیت خود در مقایسه با سایر اقشار شهرستان تقدیم حراست از مبانی و ارزش‌های جمهوری اسلامی کرده است.