لیگ شنای آبهای آزاد کشور با قهرمانی تیم گلستان در رده عموم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این رده 20 ورزشکار از پنج استان ساحلی کشور به مسافت سه کیلومتر با هم رقابت کردند.

محمدعلی سادات منصوری مسئول کمیته آبهای آزاد کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این رده سنی گلستان با 40 امتیاز اول و مازندران با 30 امتیاز دوم شد.

وی اظهار داشت: امیر یادگاری از گلستان، علیرضا نوری از مازندران، حسن حسینی از مازندارن، محمود سیدین از گلستان و حجت الله پذیرفته از گلستان نفرات اول تا پنجم این رده سنی معرفی شدند.

تیم گیلان نیز قهرمان مسابقات مرحله اول لیگ شنای آبهای آزاد استانهای ساحلی کشور در رده سنی جوانان در بندر گز شد.

اولین مرحل لیگ شنای آبهای آزاد کشور با شرکت پنج تیم از استانهای گلستان، مازندران، گیلان، کیش و بوشهر با شرکت 40 ورزشکار در دور رده سنی جوانان و عموم در بندر گز برگزار شد.