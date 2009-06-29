216 نفر در طرح امداد ساحلی هلال احمر گیلان مشارکت دارند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای 18 طرح امداد ساحلی در گیلان 216 امدادگر و راننده به صورت روزانه و رایگان خدماتی همچون کمکهای اولیه، امداد و نجات در نوار ساحلی استان به مسافران ارانه می دهند.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد آرامش و اطمینان خاطر بیشتر برای گردشگران، مسافران و شهروندان اعلام و افزود: این طرح با همکاری سازمانهای اورژانس، نیروی انتظامی، مرکز بهداشت، پلیس راه، تربیت بدنی، راه و ترابری و معاونت امور اجتماعی استانداری در سه ماهه تابستان اجرا می ‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان همچنین به اجرای طرح امداد و نجات جاده ای در استان اشاره کرد و گفت: در این طرح 162 پزشک، امدادگر و راننده در 12 پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان حضور می یابند.

محمدی ادامه داد: امداد و کمکهای اولیه و رهاسازی مصدوم از جمله خدماتی است که توسط افراد مورد نظر ارائه می‌ شود.