قطبی تا پایان هفته مهلت دارد شرایطش را به فدراسیون فوتبال اعلام کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سنگاپور، علی کفاشیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران حاضر در سنگاپور ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط فدراسیون فوتبال برای ادامه همکاری با افشین قطبی مشخص است و طبق توافقی که داشتیم باید آقای قطبی تا پایان هفته شرایطش را برای ادامه همکاری اعلام کند.

کفاشیان ادامه داد: ما تا پایان هفته جاری منتظر ارائه پیشنهادات جدید قطبی برای تمدید قرارداد خواهیم بود و در صورتیکه این اتفاق نیفتد فکر جدیدی خواهیم کرد.

پس از ناکامی تیم ملی فوتبال کشورمان در صعود به جام جهانی مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کردند قصد تمدید قرارداد قطبی را دارند اما ظاهرا به خاطر مسائل و اختلافات مالی هنوز این اتفاق نیفتاده است.