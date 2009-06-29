  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

علی کفاشیان خبر داد :

قطبی تا پایان هفته مهلت دارد شرایطش را به فدراسیون فوتبال اعلام کند

قطبی تا پایان هفته مهلت دارد شرایطش را به فدراسیون فوتبال اعلام کند

رئیس فدراسیون فوتبال به افشین قطبی تا پایان هفته جاری مهلت داد تا شرایطش را برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران اعلام کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سنگاپور، علی کفاشیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران حاضر در سنگاپور ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط فدراسیون فوتبال برای ادامه همکاری با افشین قطبی مشخص است و طبق توافقی که داشتیم باید آقای قطبی تا پایان هفته شرایطش را برای ادامه همکاری اعلام کند.

کفاشیان ادامه داد: ما تا پایان هفته جاری منتظر ارائه پیشنهادات جدید قطبی برای تمدید قرارداد خواهیم بود و در صورتیکه این اتفاق نیفتد فکر جدیدی خواهیم کرد.

پس از ناکامی تیم ملی فوتبال کشورمان در صعود به جام جهانی مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کردند قصد تمدید قرارداد قطبی را دارند اما ظاهرا به خاطر مسائل و اختلافات مالی هنوز این اتفاق نیفتاده است.

کد مطلب 904441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها