۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

"از تو می‌پرسند" از 10 تیرماه پخش می‌شود

با آغاز پخش مسابقه "از تو می‌پرسند" از دهم تیرماه هر شب 24 ربع سکه بهار آزادی به برندگان این مسابقه اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزای مهر، سری سوم مسابقه تلویزیونی "از تو می‌پرسند" امسال از سوی اداره کل پژوهش و آموزش سیما با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی و شناسایی هر چه بیشتر اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری تولید شده است. مرتضی ندایی تهیه‌کنندگی این اثر را به عهده دارد.

به گفته تهیه‌کننده ساختار برنامه همچون دو سری قبل این برنامه است و فقط گرافیک برنامه تغییراتی کرده و از هنرهای ایرانی مثل معماری، فرش، نقاشی و ... الهام گرفته شده است.

مخاطبان برنامه می توانند با شماره تلفن‌های 77774444، پیامک 3000077 و ایمیلی که از طریق پایگاه اینترنتی www.tvt.ir  در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد با این برنامه ارتباط داشته باشند.

