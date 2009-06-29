186 هزار تن گندم در خراسان رضوی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: با خرید این میزان گندم، 59 میلیارد تومان توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 به کشاورزان استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه خرید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته از رشد 225 درصدی برخوردار بوده است گفت: همچنین تاکنون 130 هزار تن جو نیز توسط سازمان تعاون و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 خریداری شده و پیش بینی می شود این میزان به بیش از 500 هزار تن برسد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 نیز گفت: بزودی نرخ واقعی نان در جهت جلوگیری از افزایش ضایعات نان اعلام خواهد شد.

احمد عبدوس افزود: اجرای طرح غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و کنترل کارخانجات آرد سازی از طریق شرکتهای کنترل کیفیت مستقر در پارک علم و فناوری از اقدامات و دستاوردهای بسیار خوب است.



