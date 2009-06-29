  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

186 هزار تن گندم در خراسان رضوی خریداری شد

186 هزار تن گندم در خراسان رضوی خریداری شد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: با آغاز طرح خرید گندم در سطح استان، تاکنون بیش از 186 هزار تن گندم در استان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: با خرید این میزان گندم، 59 میلیارد تومان توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 به کشاورزان استان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه خرید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته از رشد 225 درصدی برخوردار بوده است گفت: همچنین تاکنون 130 هزار تن جو نیز توسط سازمان تعاون و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 خریداری شده و پیش بینی می شود این میزان به بیش از 500 هزار تن برسد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 نیز گفت: بزودی نرخ واقعی نان در جهت جلوگیری از افزایش ضایعات نان اعلام خواهد شد.

احمد عبدوس افزود: اجرای طرح غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و کنترل کارخانجات آرد سازی از طریق شرکتهای کنترل کیفیت مستقر در پارک علم و فناوری از اقدامات و دستاوردهای بسیار خوب است.

 

کد مطلب 904449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها