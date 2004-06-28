۸ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۵

مدير كل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " خبرداد :

فرزندان والدين كودك آزار ، به فرزند خواندگي سپرده مي شوند

مدير كل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزيستي از بررسي طرح واگذاري كودكان آزار ديده به فرزند خواندگي خبرداد و گفت : والديني كه فاقد صلاحيت لازم براي سرپرستي فرزندشان بوده و يا آنها را مورد آزار هاي شديد جسماني و رواني قرار مي دهند ، با حكم دادگاه سرپرستي كودك از آنها گرفته شده و به عنوان فرزند خوانده به زوجين واجد شرايط و صلاحيت دار واگذار خواهند شد.

نبي الله عشقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر تنها كاري كه قانون در برابر والدين فاقد صلاحيت و يا كودك آزار انجام مي دهد اين است كه سرپرستي كودك را از آنها گرفته و به مراكز بهزيستي واگذار كند اما هنوز در اين مورد كه آيا مي توان سرپرستي اين كودكان را نيز مانند كودكان بي سرپرست به خانواده هاي صلاحيت دار واگذار كرد ، تصميمي گرفته نشده است . 

وي همچنين با بيان اينكه خانواده هاي واجد شرايط قبول فرزند خواندگي به جاي سرپرستي دايم مي توانند امين موقت هم شوند ، اظهار داشت :  در اين روش بر اساس حكم دادگاه سرپرستي كودك براي مدت كوتاهي از والدين اصلي گرفته و تا بهبود وضعيت موجود و تصميم گيري نهايي در خصوص سرپرستي كودك  به بهزيستي واگذار مي شود  ، اين سازمان نيز با تاييد دادگاه كودك را براي  زمان مشخصي به يكي از خانواده هاي متقاضي شركت در طرح امين موقت كه صلاحيت اخلاقي ، رفتاري و بهداشت رواني آنها از سوي كارشناسان اين سازمان  مورد تاييد قرار گرفته  واگذار مي كند .

عشقي با بيان اينكه در صورت عدم بهبود وضعيت خانواده  و رد صلاحيت والدين  اصلي براي سرپرستي فرزند ، نگهداري كودك   با تمايل امين موقت بطور دائم  به آنها واگذار خواهد شد ، افزود : جلسات بحث و كارشناسي از سوي مسئولين سازمان بهزيستي در خصوص زمينه هاي اجرايي ، مشكلات و جوانب اين قضيه در حال انجام است كه با روشن تر شدن مسائل و نكات ابهام ، اين پيشنهاد براي تصميم گيري در قوه قضائيه مطرح خواهد شد . 

      توروخدا بهم ایمیل بزنید اینجا نمیتونم بگم چیکار کردن باهام

