فرزندان والدين كودك آزار ، به فرزند خواندگي سپرده مي شوند

نبي الله عشقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر تنها كاري كه قانون در برابر والدين فاقد صلاحيت و يا كودك آزار انجام مي دهد اين است كه سرپرستي كودك را از آنها گرفته و به مراكز بهزيستي واگذار كند اما هنوز در اين مورد كه آيا مي توان سرپرستي اين كودكان را نيز مانند كودكان بي سرپرست به خانواده هاي صلاحيت دار واگذار كرد ، تصميمي گرفته نشده است .

وي همچنين با بيان اينكه خانواده هاي واجد شرايط قبول فرزند خواندگي به جاي سرپرستي دايم مي توانند امين موقت هم شوند ، اظهار داشت : در اين روش بر اساس حكم دادگاه سرپرستي كودك براي مدت كوتاهي از والدين اصلي گرفته و تا بهبود وضعيت موجود و تصميم گيري نهايي در خصوص سرپرستي كودك به بهزيستي واگذار مي شود ، اين سازمان نيز با تاييد دادگاه كودك را براي زمان مشخصي به يكي از خانواده هاي متقاضي شركت در طرح امين موقت كه صلاحيت اخلاقي ، رفتاري و بهداشت رواني آنها از سوي كارشناسان اين سازمان مورد تاييد قرار گرفته واگذار مي كند .

عشقي با بيان اينكه در صورت عدم بهبود وضعيت خانواده و رد صلاحيت والدين اصلي براي سرپرستي فرزند ، نگهداري كودك با تمايل امين موقت بطور دائم به آنها واگذار خواهد شد ، افزود : جلسات بحث و كارشناسي از سوي مسئولين سازمان بهزيستي در خصوص زمينه هاي اجرايي ، مشكلات و جوانب اين قضيه در حال انجام است كه با روشن تر شدن مسائل و نكات ابهام ، اين پيشنهاد براي تصميم گيري در قوه قضائيه مطرح خواهد شد .