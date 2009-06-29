قیمت سکه در بازار افزایش یافت

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت انواع سکه طی روزهای اخیر، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید در بازار آزاد را 221 هزارو 500 تومان، قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی را 117 هزارو 500 تومان و هر قطعه ربع سکه بهار آزادی را نیز 60 هزار تومان اعلام کرد.

دبیر اتحادیه طلا و جواهر دلیل افزایش قیمت انواع سکه در بازار را مربوط به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هر اونس طلای جهانی اعلام کرد و افزود: همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار نیز 22 هزارو 500 تومان است.

وی همچنین در خصوص دلیل یکسان شدن قیمت سکه طرح قدیم و جدید در بازار نیز اظهارداشت: با توجه به کمبود سکه طرح قدیم در بازار، قیمت سکه طرح قدیم نسبت به سکه طرح جدید گران تر بود.

کشتی آرای ادامه داد: اما در بهمن ماه سال گذشته با ورود انواع سکه های یادبود سی امین سال پیروزی انقلاب به بازار توسط بانک مرکزی و افزایش و وفور انواع سکه ها در بازار، قیمت سکه طرح قدیم کاهش یافت به نحوی که به میزان قیمت سکه طرح جدید رسیده است.

وی در مورد پیش بینی قیمت انواع سکه در بازار نیز گفت: البته امکان افزایش قیمت سکه در بازار در صورت افزایش مجدد قیمت جهانی هر اونس طلا وجود دارد، اما با این وجود پیش بینی قیمت سکه با توجه به نوسانها سخت است.