به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست عیسی زارع پور به برنامه‌های مرکز متبوع خود در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: ما از سال 86 قانون ثبت نرم‌افزارهای الکترونیکی را که از سال 79 معطل مانده بود اجرا کرده‌ایم و مراکز تکثیر سی دی و دی وی دی مکلف شده‌اند که نرم‌افزارهایی را که گواهینامه ثبت ندارند تکثیر نکنند که در غیر این صورت مجرم شناخته می‌شوند. حدود 5000 درخواست برای ثبت به ما رسیده است که امیدواریم بتوانیم تا پایان مردادها به این درخواستها پاسخ دهیم.

وی هدف از این قبیل اقدامات را "صیانت از حقوق کسانی که فعالیتهای مفید و مناسبی در عرصه رسانه‌های دیجیتال انجام می‌دهند" ذکر کرد.

زارع پور همچنین به برپایی دو نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در قم و کرمانشاه پرداخت و ابراز امیدواری کرد که از آبانماه سال جاری و هر دو ماه یکبار دست کمیک نمایشگاه استانی در این زمینه برگزار شود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال سپس خبر از برگزاری سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در سطح بین‌المللی داد و در توضیح اهداف این مرکز از ارتقای سطح نمایشگاه مذکور گفت: قصد داریم با حضور کشورهای صاحب فناوری دیجیتال (حداقل 20 و حداکثر 30 کشور) کمبودهای داخلی را در این بُعد مرتفع کنیم. همچنین قصد داریم محصولات خوب ایرانی را به دنیا معرفی کنیم و زمینه را برای صادرات آنها به دیگر کشورها فراهم سازیم.

وی ابراز امیدواری کرد که جشنواره رسانه‌های دیجیتال در سال 1404 – که افق چشم‌اندار محسوب می‌شود – به "بزرگترین رویداد فرهنگی دیجیتال در منطقه" تبدیل شود.

زارع پور در ادامه به بخشهای مختلف نمایشگاه‌ امسال پرداخت و با بیان اینکه "نمایشگاه سوم 6 بخش اصلی و 8 بخش جانبی دارد" گفت: بخشهای اصلی این نمایشگاه جشنواره‌ای هم هستند یعنی آثار شرکت کننده در آنها درجشنواره هم حضور خواهند یافت و ما هم تا 10 مرداد آمادگی دریافت آثار به جشنواره را داریم که این آثار از 10 تا 20 شهریور ماه داوری و نامزدهای نهایی معرفی خواهند شد. نمایشگاه نیز از 8 تا 18 مهر در مصلی برگزار می‌شود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اضافه کرد: امسال قصد داریم با همکاری خانه کاریکاتور مسابقه بین‌المللی کاریکاتور را برگزار کنیم. همچنین می‌خواهیم از آثار برگزیده به ویژه از کشورهای اسلامی و آنهایی را که به لحاظ فرهنگی نزدیک به ما هستند در برنامه‌های مختلف مورد تقدیر قرار دهیم.

وی با اعلام شرایط حضور در جشنواره رسانه‌های دیجیتال گفت: آثاری می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند که سال گذشته برگزیده نبوده یا نهایتاً اینکه حداقل 30 درصد تغییر کرده باشند. این آثار حتماً باید دارای گواهینامه ثبت باشند که از مرکز ما اخذ شده باشد. همچنین تنها سایتها و پایگاههای اینترنتی و وبلاگهایی می‌توانند در جشنواره امسال حضور یابند که خود را در ستاد ساماندهی سایتها و وبلاگهای مرکز به ثبت رسانده باشند.

زارع پور در پایان با اشاره به مزایای حضور در این نمایشگاه و جشنواره قرار گرفتن در سبد خرید حمایتی وزارت ارشاد، درج نام برگزیدگان در کتاب جشنواره، معرفی به کشورهای خارجی از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای حضور در نمایشگاههای خارجی و پرداخت هزینه هاستینگ و خدمات میزبانی سایتها توسط وزارت ارشاد به مدت ‌یکسال را از جمله خدماتی برشمرد که به آثار و سایتهای برگزیده این جشنواره تعلق خواهد گرفت.