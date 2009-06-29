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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۵۲

بالغ بر هزار پایگاه اوقات فراغت در کهگیلویه و بویراحمد دایر شده است

بالغ بر هزار پایگاه اوقات فراغت در کهگیلویه و بویراحمد دایر شده است

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال بیش از هزار پایگاه برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، در این استان دایر شده است.

ذوالفقار زمان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در این پایگاهها بیش از 85 هزار نفر از جوانان و نوجوانان شهری و روستایی استان، اوقات فراغت تابستان خود را سپری می کنند.

دبیر ستاد اجرایی اوقات فراغت استان با بیان اینکه، این پایگاهها امسال به لحاظ کمی رشد قبل چشمگیری داشته اند، اظهار داشت: تعداد پایگاهها نسبت به سال گذشته 264 پایگاه و تعداد مخاطبین 28هزار نفر افزایش یافته است.

زمان تصریح کرد: یکی از برنامه های امسال طرح اوقات فراغت، بازدید جوانان از توانمندیها، کارخانجات تولیدی و صنعتی و نقاط گردشگری استان در 15 روز پایانی طرح اوقات فراغت است.

وی بازدید دانش آموزان از مراکز نگهداری سالمندان و معلولین استان و توجه ویژه به آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای در روستاها را از دیگر برنامه های جدید پایگاههای اوقات فراغت تابستان 88 نام برد.

زمان بیان داشت: برنامه های اوقات فراغت در سطح استان به صورت هماهنگ و با مشارکت همه دستگاهها انجام می شود و روز13 تیر ماه جاری، این پایگاه ها همزمان در همه استان فعالیت خود را آغاز می کنند.

کد مطلب 904453

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