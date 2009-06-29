یک هزار و 260 نفر در طرح ترافیکی پلیس راه گیلان مشارکت دارند

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموع نیروهای آموزش دیده بکار گرفته شده در این طرح که از پلیس راه، اورژانس، هلال احمر و حمل و نقل پایانه ‌های استان است در 133 پایگاه ثابت و سیار در جاده‌ های استان حضور فعال دارند.

وی عنوان کرد: این طرح همزمان در سراسر کشور در حال اجرا بوده و اهداف اصلی طرح، ارتقای ایمنی عبور و مرور، تسهیل در رفت و آمد، رسیدگی فوری به حوادث رانندگی، کنترل ناوگان عمومی بار و مسافر، برخورد قاطع با تخلفات حادثه ساز و بالاخره ایجاد اطمینان و آسودگی خاطر مسافرین در سفرهای تابستانی است.

سرپرست پلیس راه گیلان ادامه داد: در طرح ترافیکی تابستان 88 علاوه بر پلیس راه سازمانهای راه و ترابری، اورژانس و هلال احمر نیز حضوری فعال داشته و همچون طرح نوروزی، دستگاههای مرتبط امداد و نجات جاده ‌ای در تعامل و مشارکتی مثال زدنی تمام تلاش خود را در راستای برقراری نظم و امنیت ترافیکی و کاهش حوادث جاده‌ ای به کار خواهند بست.

سیری به رانندگان مخاطره آمیزی که با رفتارهای پرخطر خود آسایش و ایمنی ترافیکی را برای مسافرین تهدید می‌کنند هشدار داد و گفت: اقدامات شدید کنترلی پلیس راه همچون توقیف خودرو و ضبط گواهینامه و نیز انجام تست سلامت (الکل و اعتیاد) از رانندگان متخلف در دستور کار پلیس راه استان قرار دارد.

سرپرست پلیس راه استان در ادامه با اعلام این که در سه ماهه تابستان سال گذشته یک هزار و 854 فقره تصادف رخ داده که کشته شدن 215 نفر در صحنه تصادف و جراحت 941 نفر نتیجه و پیامد آن بود، یاد آورشد: مجموعه اقدامات پیشگیرانه پلیس و سازمانهای امداد و نجات جاده‌ ای ایجاد سفری سالم و بدون خطر و کاهش قابل ملاحظه سوانح به نسبت سال گذشته است.