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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

مدارس کرمان فاقد امکانات ورزشی مناسب است

مدارس کرمان فاقد امکانات ورزشی مناسب است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه تربیت بدنی آموزش و پرورش کرمان با اشاره به لزوم توجه بیشتر مسئولان به تربیت بدنی گفت: تجهیزات و امکانات ورزشی در مدارس کرمان وضعیت مطلوبی ندارد.

عبدالحسین پورمحی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: امکانات ورزشی اعم از وسایل کمک آموزشی در استان کرمان بسیار کم است در حالیکه ورزش به خصوص در دوران تحصیل یکی از ضروریات دانش آموزان برای حفظ سلامت و تندرستی است.

پورمحی آبادی با بیان اینکه دبیران تربیت بدنی نقش مهمی در آموزش این درس دارند، افزود: ما در زمینه دبیران متخصص تربیت بدنی به ویژه در مناطق جنوب استان با کمبود مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: دلیل اصلی کمبود امکانات ورزشی در مدارس پایین بودن سرانه های ورزشی استان است.

وی افزود: با توجه به اینکه نوجوانان و جوانان بیشتر اوقات خود را در مدارس سپری می کنند باید مسئولان برای رفع مشکلات ورزشی به خصوص در آموزش و پرورش چاره اندیشی کنند.

پورمحی آبادی با اشاره به استعدادهای فراوان ورزشی در استان کرمان افزود: در رشته هایی نظیر والیبال، بسکتبال و هندبال که امکانات معمول آنها در مدارس وجود دارد، دانش آموزان کرمانی به مسابقات کشوری راه پیدا می کنند اما در رشته هایی که امکاناتشان در مدارس وجود ندارد با وجود استعداد دانش آموزان دچار مشکل هستیم.

کد مطلب 904457

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