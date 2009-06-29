به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به منظور ارتقای توانایی‌های فیلمسازان و عکاسان جوان کردستان و حمایت از ایده‌ها و فیلمنامه‌های برتر در سطح استان و همچنین با هدف آمادگی سینماگران جوان کردستان برای حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی و مهیا کردن بسترهای لازم برای تولید آثار ارزشی استعدادهای جوان برگزار می‌شود.

بخش ویژه جشنواره فیلم و عکس "ژیار" شامل سی‌امین سال انقلاب اسلامی، سال اصلاح الگوی مصرف و محیط زیست است. بخش جنبی این جشنوار به مرور آثار فیلمسازان استان کردستان و برگزاری نمایشگاه عکس هنرمندان جوان کردستان اسعد گازرانی و سامان عباسی و نشست‌های تخصصی با حضور استادان برجسته و صاحبنظر سینمای کشور می‌پردازد.

هیئت داوران این جشنواره عبارتند از مهرداد اسکویی، آرش رصافی و نقی نعمتی است و داوری 21 فیلم‌ کوتاه راهیافته به بخش‌های مختلف جشنواره را بر عهده دارند.

از طرف هنرمندان استان کردستان 80 فیلم کوتاه و 400 عکس به دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس "ژیار" ارسال شد. بیژن زمان‌پیرا، صمد وطن‌خواه و جلال نصیری هیئت انتخاب آثار و داوری بخش فیلم و مسعود مراد سلیمی، سلیمان محمودی و همایون امیریگانه هیئت انتخاب آثار و داوری بخش عکس را به عهده داشتند.

فیلم‌های راهیافته به بخش‌های مختلف جشنواره که از طرف هیئت انتخاب این جشنواره معرفی شدند عبارتند از بخش داستانی: "فرشته‌ها در خاک می‌میرند" بابک امینی، "رویاهای برفی" سالم صلواتی، "عزیزم تولدت مبارک" سوران فهیم، "اینجا جاده‌ها پایان ندارند" توفیق امانی، "نوروز امسال" دانش و بابک صلواتی، "سفر صفر" زانیار عزیزی و "بازی در سکوت" جبار صالحی.

بخش مستند: "اصیل" پردیس الله ویسی، "افسون" هیوا امین‌نژاد، "نوروز به تنهایی" اسعد صوفیه و "سفره‌ای برای شادی ارواح" پرویز رستمی.

بخش انیمیشن: "مترسک مارس" رضا محمدی، "جنگ بازی" رضا احمد یاری و "آدمها" ماشاالله محمدی.

بخش تجربی: "مرز نهایی" فرشید عبدی و "دنیا روشن می‌شود" ستار چمنی‌گل.

بخش فیلم اولی‌ها: "نیمکت" زانیار لطفی، "تپش‌های سکوت" فرامرز هادی، "نگاه" شوان شیخ احمدی و "کودکی من" شاخه‌وان عثمانی.

همچنین آثار عکاسان راهیافته به بخش‌های مختلف جشنواره فیلم و عکس "ژیار" که از طرف هیئت انتخاب این جشنواره معرفی شده‌اند عبارتند از بخش مسابقه عکس: جمشید فرجوند، شاخه‌وان عثمانی، عمران اشرلو، امیرعلی ویسی، افشین فتاحی، سامان عباسی، امید گرشاسبی، رضا نوری و بهرام نصرالله‌ بیگی.

بخش اصلاح الگوی مصرف: جمشید فرجوند، شاخه‌وان عثمانی، محمود وکیلی، مهدی مهرابی‌فر، نامق خدایار، شه‌تاو میرزایی، محمد رضا باغبانی، امید گرشاسبی و سامان عباسی.

بخش محیط زیست: جمشید فرجوند، عرفان مهدوی، شاخه‌وان عثمانی، کاوه کردستان، هیوا محمدی، مهدی توکل، امید گرشاسبی، کورش کمانگر، افشین فتاحی، شمس‌الدین رسولی، سامان عباسی، سالم صلواتی، بهرام نصرالله بیگی، جلال داسار، رضا نوری و فریبا جوانمردان.