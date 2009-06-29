سه مرکز درمان اعتیاد در اراک راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر علی اصغر فرازی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: از تعداد 25 مرکز، سه مرکز دولتی در زندان، بهزیستی و دانشگاه و 22 مرکز خصوصی است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 15 مرکز در اراک، پنج مرکز ساوه، دو مرکز در خمین و در محلات، دلیجان و سنجان هر کدام یک مرکز وجود دارد.

وی متوسط تعداد معتادان استان را 30 هزار نفر عنوان کرد و افزود: از زمان تاسیس تاکنون 10 هزار نفر تحت پوشش درمان های نگهدارنده، ترک و بازتوانی قرار گرفته اند.

دکتر فرازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سه هزار و 209 نفر تحت پوشش درمان های ترک اعتیاد در این مراکز قرار دارند تصریح کرد: از این تعداد 346 نفر در مراکز دولتی و دو هزار و 863 نفر در مراکز خصوصی تحت درمان هستند.

وی با اشاره به اینکه بطور کامل مشخص نیست چه تعداد از معتادانی که در این مراکز ترک می کنند دوباره به اعتیاد روی می آورند گفت: در حال تحقیق هستیم که چه تعداد، از زمان راه اندازی این مراکز تاکنون مجددا به اعتیاد روی آورده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به مراکز متادون درمانی تصریح کرد: برای جلوگیری از بیماریهای واگیردار از قبیل ایدز و HIV مثبت، معتادان پرخطر تزریقی توسط متادون درمانی در این مراکز نگهدارنده می شوند.

وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی کنترل اعتیاد، تزریق ایمن و تبدیل اعتیاد تزریقی به اعتیاد خوراکی است افزود: در این مراکز روند مصرف صحیح مواد مخدر توصیه می شود تا از بروز بیماری در جامعه جلوگیری شود.

وی در پایان با بیان اینکه پنج میلیون نفر در کشور تجربه یکبار مصرف مواد مخدر را دارند افزود: سه میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر و یک میلیون و 200 هزار نفر تا یک میلیون و 800 هزار نفر در کشور معتاد هستند.