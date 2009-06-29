250 اکیپ نظارت بر جاده های اصفهان را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سرهنگ محمد رضا صفوی ظهر امروز در نشست خبری افزود: اکنون بیش از 175 تیم در سطح استان به صورت گشتی و محلی و 70 تیم نیز بصورت نا محسوس فعالیت خود رآغاز کرده اند.

وی تصریح کرد: موضوع مهم و حائز اهمیت این است که مردم همواره پلیس خود باشند و اینکه همواره به خودشان دید پلیس را داشته باشند این مهم بهترین نتیجه را دارد و با اعمال قانون می توان نقش مهم و بسزایی را داشت.

صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهریور ماه سال جاری همزمان با ماه مبارک رمضان است و قطعا در دو ماه ابتدایی اکثر سفرها انجام خواهد شد، افزود: از سال 1384 به بعد شاهد یک کاهش معقول در میزان تلفات جاده ای و مجروحین در سطح کشور بوده البته این از طرف دیگر شاهد افزایش تصادفات نیز بوده ایم.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش تلفات جاده ای قطعا ارتباط مستقیمی با قانون پذیری مردم دارد.

وی در خصوص افزایش تصادفات جاده ای نیز گفت، سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو در سطح کشور اضافه می شود و از طرف دیگر تنها نزدیک به 250 هزار تا 300 هزار خودرو از رده خارج می شود.

صفوی همچنین در خصوص برنامه های در دست اجرا برای کاهش تلفات جاده ای گفت: برخورد با خواب آلودگی رانندگان در محورهای استان از برنامه های جدی است چرا که در حال حاضر راههای جاده ای اصفهان راه